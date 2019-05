Vietnam sträubt sich, Gold & Bargeld aufzugeben

Vietnam ist eine der wachstumsstärksten Volkswirtschaften, doch hinkt noch immer hinterher, wenn es um bargeldlose Transaktionen geht, so berichtet Bloomberg . Das ist gut am Beispiel von Tran Van Nhan zu sehen, der vor kurzem eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hanoi mit Gold sowie einem Sack Bargeld erwarb."Beinahe die Hälfte zahlten wir in Gold, den Rest in Bargeld", so kommentierte der 47-jährige Ladenbesitzer. "Das taten wir, da weder der Verkäufer noch ich selbst einen Banktransfer machen wollten. Wir sind es gewohnt, Dinge mit Bargeld und Gold zu kaufen."Der vietnamesische Premierminister, Nguyen Yuan Phuc, möchte die Bürger des Landes in die moderne Ära der digitalen Zahlungsarten holen, die Menge an zirkulierenden US-Dollar reduzieren sowie die Dominanz der inländischen Währung verstärken - des vietnamesischen Dong.Hinter dieser Bewegung steckt die wachsende Frustration des vietnamesischen Beamtentums. Grund für diese Frustration sind die Kosten für das Drucken von Banknoten sowie die Notwendigkeit transparenterer Zahlungsaufzeichnungen. Letztere benötige man, um gegen die zunehmenden Steuerhinterziehungen und die Geldwäsche vorzugehen, die innerhalb des Landes immer mehr zum Problem werden.© Redaktion GoldSeiten.de