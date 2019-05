Malaysia schlägt gemeinsame Währung gekoppelt an Gold vor

Der malaysische Premierminister, Mahathir Mohamad, beschrieb am Donnerstag die Idee einer gemeinsamen Handelswährung für Ostasien, die an Gold gekoppelt wäre, so berichtet Reuters . Die existierende Währung, mit der innerhalb der Region gehandelt wird, bezeichnete er hingegen als manipulativ. Mahathir ist bereits lange Zeit Kritiker des Währungshandels."Die vorgeschlagene Währung sollte auf Gold basieren, da Gold deutlich stabiler ist", erklärte er. Gemäß des aktuellen Fremdwährungssystems seien lokale Währungen externen Faktoren ausgesetzt und würden manipuliert werden."Wenn wir uns im Nahen Osten näherkommen möchten, dann sollten wir mit einer gemeinsamen Handelswährung beginnen, die nicht lokal, sondern zum Durchführen des Handels verwendet wird", erläuterte er seine Idee während einer Konferenz in Tokio.© Redaktion GoldSeiten.de