Capital Economics: Gold auf 1.400 $

Ein schwacher US-Dollar, sinkende Rendite aus US-Staatsanleihen und sich abmühende Aktienmärkte kreieren den perfekten Sturm, der letztlich den Goldpreis auf 1.400 US-Dollar je Unze treiben werde, so ein Bericht der Rohstoffanalysten von Capital Economics laut Kitco News "Seit langem erwarten wir, dass der Goldpreis 2019 an Stärke gewinnt, hauptsächlich, weil wir dachten, dass eine schwache US-Konjunktur die Fed dazu veranlassen würde, ihre Geldpolitik zu lockern und dass Risikoassets, einschließlich Aktien, steil sinken würden", so die Analysten.Den Analysten zufolge war der schwächere US-Dollar der Funke, der die aktuelle Goldrally entfachte und gleichzeitig erwarten sie, dass die weitere Aufwärtsbewegung von schwächeren Weltaktienmärkten unterstützt werde."In den letzten vier scharfen Rückgängen im S&P 500, bei denen der Index um ca. 15% sank (ungefähr der Umfang des Rückgangs mit dem wir dieses Jahr rechnen), stieg der Goldpreis im Durchschnitt um über 5%", so die Analysten. "In diesem Zusammenhang erwarten wir, dass der Goldpreis 2019 mit 1.400 US-Dollar je Unze abschließt, was mit unserer Jahresendprognose von 2.300 für den S&P 500 übereinstimmt."Zum schwächeren US-Dollar kommen nun Erwartungen über aggressive Zinssenkungen der Federal Reserve, die ebenfalls helfen, den Goldpreis anzutreiben. Allerdings sind diese Markterwartungen Capital Economics zufolge übertrieben."Zugegebenermaßen erwarten wir keine zusätzlichen Senkungen der Zinserwartungen und wir rechnen lediglich mit Zinssenkungen um 75 Basispunkte durch die Fed innerhalb der nächsten zwei Jahre, anstatt der 100 Basispunkte, die zurzeit in den Märkten eingespreist werden", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de