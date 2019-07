Goldkaufrausch der Zentralbanken setzt sich fort

Es scheint, als würden sich die Goldkäufe der Zentralbanken, die im letzten Jahrzehnt an Fahrt aufgenommen haben, weiter fortsetzen, so berichtet Investing.com . In einer Umfrage, die vom World Gold Council (WGC) und YouGov durchgeführt wurde, fand man heraus, dass 54% der Umfrageteilnehmer erwarten, dass die weltweiten Goldbestände in den nächsten 12 Monaten anwachsen werden.Seit 2009 sind die Goldbestände der Nationen um etwa 14% gewachsen, wobei diese nun einen Wert von etwa 1,6 Billionen Dollar besitzen. Vor allem Russland, China und Polen haben ihre Goldbestände aufgrund abnehmenden Wirtschaftswachstums und zunehmender geopolitischer Spannungen erhöht, um sich unter anderem auch vom Dollar weg zu diversifizieren."Die diesjährige Umfrage deutet auf ein weiteres Jahr mit gesunder Goldnachfrage von den Zentralbanken hin", hieß es in dem WGC-Bericht. "In den nächsten 12 Monaten gelten zunehmende wirtschaftliche Risiken in Ländern, die Reservewährung ausgeben, als Hauptfaktor, der diese Käufe antreibt. Mittelfristig könnten strukturelle Veränderungen der Weltwirtschaft jedoch ebenfalls eine Rolle spielen."Die vollständige Umfrage des World Gold Council finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de