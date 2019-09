Kinross Gold zunächst gescheitert, doch interessant!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. erreichte mit der Zielsetzung einer Performance in Richtung der Höhen aus 2016 im Bereich um 5,50 USD zunächst ein Reaktionshoch bei 5,32 USD. Seither konsolidiert die Aktie ein wenig und doch bleibt die Lage konstruktiv. Oberhalb von 5,20 USD sollte eine Wiederaufnahme der Performance bis 5,82 USD und mittelfristiger Natur bis 7,90 USD einkalkuliert werden.Das Scheitern im Bereich von 5,20 USD lässt kurzfristig durchaus weitere Rücksetzer zu. Im Ausdehnungsfall sind Abgaben bis 4,30 USD möglich, bevor darunter die Unterstützung bei 3,40 USD interessant werden dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.