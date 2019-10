Flucht zu sicheren Assets nimmt zu

Investoren seien so bearisch wie nie zuvor seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, so berichtet MSN . Zumindest würden das ihre Positionierungen signalisieren, meinen Strategen der Bank of America Merrill Lynch.Über die letzten sechs Monate hinweg hätten Geldmarktfonds 322 Milliarden Dollar an Zuflüssen angezogen, die größte Flucht zu sicheren Vermögenswerten seit der zweiten Jahreshälfte 2008. Strategen, angeführt durch Michael Hartnett, schrieben in einem Bericht am Freitag, dass Investoren unter einer "bearischen Paralyse" leiden würde, die durch ungelöste Probleme wie den Handelskrieg, den Brexit, die Untersuchungen zwecks einer Amtsenthebung Trumps und Rezessionsängste angetrieben würde.Trotz dieser Sorgen nehmen die Strategen der BofAML eine "irrational bullische" Perspektive ein, die durch "die bearische Positionierung, verzweifelte Liquiditätslockerung und irrationaler Übertragung von Anleiheblase auf Aktien" angetrieben werde.© Redaktion GoldSeiten.de