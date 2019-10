Russische Goldreserven schützen Land vor Ölpreisschocks

Russland könnte einem starken Rückgang der Rohölpreise dank seiner ausreichenden Goldreserven und den Bemühungen der Regierung, die Abhängigkeit von Energiequellen zu reduzieren, standhalten, erklärte der russische Finanzminister Anton Siluanov laut RT.com Die russische Wirtschaft sei noch immer mit der Rohölproduktion und -verfeinerung verbunden und somit könne die Situation am Ölmarkt sie dennoch beeinflussen, erklärte Siluanov in einem Interview mit CNBC. Während Moskau mit dem aktuellen Ölpreis zufrieden sei, so würden mögliche Marktunruhen zu keinem "Schock" des Landeshaushalts führen."Deshalb basiert der Haushalt auf Haushaltsregeln, die einen Ölpreis von 42 Dollar je Barrel einberechnen. Und egal wie sich der Ölpreis entwickelt, wir werden noch immer in der Lage sein, unsere Verbindlichkeiten zu finanzieren, da wir ausreichend Goldreserven angelagert haben; mehr als 7% des BIPs", erklärte der Minister."Wenn der Ölpreis also auf 30 Dollar oder 20 Dollar je Barrel fallen sollte, so sind wir noch immer in der Lage unsere Verbindlichkeiten drei Jahre lang zu erfüllen, ohne jegliche Schocks oder Schwierigkeiten für unseren Haushalt."© Redaktion GoldSeiten.de