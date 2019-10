Könnte China 20.000 Tonnen Gold besitzen?

Das ist eine Frage, mit der sich RTs Keiser Report beschäftigt, wie Pine Haven Press berichtet. Das asiatische Land sei der weltweit größte Goldkäufer geworden und habe in diesem Jahr, während des Handelskrieges mit den Vereinigten Staaten, mehr als 100 Tonnen Bullion zu seinen Reserven hinzugefügt.Laut Alasdair Macleod kontrolliere China regelrecht den physischen Goldmarkt. Er meinte, dass ein Großteil dieser Bestände nicht als monetäre Reserven deklariert sei. Sollte Amerika weiterhin gegen China angehen, so meint er, könnte das Land seine Reserven wahrheitsgemäß angeben; und diese könnten sich auf "bis zu 20.000 Tonnen" belaufen."Sollte man nur einen Bruchteil dieser Bestände angeben, so wäre der Dollar erledigt", erklärte er. China würde eher die finanzielle, nukleare Option im Handelskrieg wählen, so Macleod und merkt an, dass "die USA das Land so in eine Ecke" drängen würden.Die chinesischen Exporte in die USA "werden weniger und weniger, während China realisiert, dass der einzige Aspekt, auf den Amerika Einfluss hat, Chinas Exportmarkt in Amerika ist."© Redaktion GoldSeiten.de