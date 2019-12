Negativzinsen der EZB funktionieren noch immer

Die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank kurbeln die Wirtschaft der Eurozone noch immer an, doch können "keine Magie wirken", so JP Morgan Chase laut Seeking Alpha Gespräche über die negativen Nebeneffekte der Negativzinsen seien derzeit unangebracht, da es keine Andeutung darauf gebe, dass die Leute zum Bargeld wechseln oder die Sparquoten deutlich steigen, so meint Greg Fuzesi, ein Volkswirtschaftler von JPMorgan in London. Beide Entwicklungen würden andeuten, dass die Politik dabei sei, nach hinten loszugehen.Selbst wenn einige Nebeneffekte negativer Natur seien, so würde "Druck, der auf die EZB ausgeübt wird, die Zinsen zu erhöhen, sicherlich zu einer Verschärfung der finanziellen Umstände führen und die Unterstützung einer sehr einfachen Geldpolitik für die Wirtschaft reduzieren", erklärte Fuzesi.Das Problem der Niedrigzinsen für Rentenfonds, Banken und Sparer müsse jedoch im Auge behalten werden.© Redaktion GoldSeiten.de