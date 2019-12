"Enorme" Mengen Goldbarren gestohlen

Die Polizei in Rotterdam führte eine Razzia in einem Bürogebäude an der Coolsingel-Straße als Teil einer Untersuchung bezüglich Golddiebstahl durch, wie die NL Times berichtet. Zeugen meinten, dass man Polizeibeamte dabei beobachtet habe, wie sie in Safe Deposit Nederland gestürmt seien, ein Unternehmen, das Tresorfächer im Herzen der Stadt vermietet.Eine Person sei aufgrund des Diebstahls "enormer" Mengen Goldbarren verhaftet worden, so ein Sprecher der Polizei. Es sei ein 61-jähriger Man aus Oud-Beijerland in Südholland gewesen. Der Verhaftete sei ein ehemaliger Angestellter von Safe Deposit Nederland."Die Untersuchung des großen Goldraubs begann vor einigen Wochen, nachdem die Polizei über den Diebstahl großer Mengen Goldbarren im Wert mehrerer Millionen Euro informiert wurde", so die Polizei. Die Person, die das Ganze zur Anzeige brachte, hatte ein Goldhandelsunternehmen damit beauftragt, sein Gold zu handeln und wurde dann vom Unternehmen informiert, dass es ein Problem gäbe. Sein Gold sei nicht länger im Tresor vorhanden.Mehrere Orte innerhalb der Niederlande wurden durchsucht, einschließlich der Räumlichkeiten in der Coolsingel-Straße.© Redaktion GoldSeiten.de