Credit Suisse - Goldpreis 2020 durchschnittlich 1.570 Dollar je Unze

Wie die Nachrichtenagentur Kitco News berichtet, prognostiziert die Schweizer Bank Credit Suisse, dass Gold weiterhin von Faktoren unterstützt wird, die das Metall bereits vor der jüngsten Eskalation der Spannungen zwischen dem Iran und den USA stützen. Sie erwartet 2020 einen durchschnittlichen Goldpreis bei 1.570 Dollar je Unze."Der Goldpreis stieg im vergangenen Monat signifikant an, wobei der Grund für den Preisanstieg dieser Woche die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach der Tötung des iranischen Generals Qassam Soleimani durch die USA", so ein Bericht von Credit Suisse. "Allerdings stieg der Goldpreis schon davor an und das aus Gründen, die weniger kurzlebig erscheinen."Credit Suisse zufolge waren diese Gründe im Besonderen der schwächere US-Dollar sowie die anhaltenden Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China. Sie wies darauf hin, dass ein Teilabkommen zwar diesen Monat unterschrieben werden soll, die Details und Zeitablauf eines umfassenderen Abkommens ungewiss seien. Andere Faktoren, die den Goldpreis unterstützen, sind Credit Suisse zufolge gemischte US-Wirtschaftsdaten, eine milde Zentralbankpolitik weltweit und Aktienvolatilität."Wir erwarten, dass diese Faktoren anhalten und behalten unsere Ansicht bei, dass der durchschnittliche Goldpreis 2020 bei ca. 1.570 Dollar je Unze liegen wird."© Redaktion GoldSeiten.de