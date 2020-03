Jim Rogers: Aktieneinbruch stellt Kaufgelegenheit dar; Corona-Panik völlig übertrieben

Die Aktienmärkte verzeichneten vergangene Woche den stärksten Einbruch einer Woche seit der Finanzkrise 2008. Wie er im Interview mit Daniela Cambone von Kitco News erklärt, sieht Jim Rogers, Vorsitzender von Rogers Holdings, in dieser Situation eine hervorragende Kaufgelegenheit."[Anleger] sollten wahrscheinlich kaufen. Ich weiß, dass [der Abverkauf] dem Virus zugeschrieben wird, aber denken Sie daran, das Virus gibt es inzwischen schon seit drei Monaten und das Virus hat sich an vielen Orten verbreitet. Wenn Sie mich fragen, wurde der Markt einfach überkauft und jetzt haben wir einen Abverkauf," so Rogers.Weiterhin erklärt er, die Märkte würden ständig Schwankungen unterliegen, diese sei zwar heftig, doch auch der vorherige Anstieg war entsprechend stark. Seiner Meinung nach ist die Reaktion auf das Coronavirus absolut übertrieben: "Hier im Westen herrscht solche Panik. Alle haben Angst," so der Investor. "Bisher sind in diesem Jahr in Amerika etwa 20.000 bis 30.000 Menschen an der Grippe gestorben. Ich sehe niemanden, der wegen der Grippe in Panik gerät."Allerdings glaubt der Experte, dass das Verhalten der Menschen eine Rezession nach sich ziehen wird. Diese sei ohnehin überfällig.Den Rücksetzer des Goldpreises am vergangenen Freitag würde er noch am selben Tag nutzen, um etwas Gold nachzukaufen, so Rogers.© Redaktion GoldSeiten.de