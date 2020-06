Mögliches Heilmittel und US-Verkaufszahlen drücken Gold

Die USA gaben am Dienstag einen rekordverdächtigen Anstieg der Maiverkaufszahlen im Einzelhandel bekannt und das führte dazu, dass die Investoren sich von Gold zurückzogen, berichtet Investing.com . Zeitgleich erhöhten Hoffnungen auf eine schnelle Erholung von den wirtschaftlichen Konsequenzen von COVID-19 den Risikoappetit, während der Dollar stieg.Außerdem wurde die Investorenstimmung weiter verbessert, als es im Vereinigten Königreich einen "großen Durchbruch" zu melden gab, was die Entwicklung eines Heilmittels angeht. Doch Investorenängste um Chinas weitere Bemühungen, einen neuen Krankheitsausbruch in Peking einzudämmen und eskalierende Spannungen zwischen China und Indien sowie Süd- und Nordkorea könnten die Nachfrage nach sicheren Häfen wiederankurbeln.Während Konflikten entlang eines umstrittenen Grenzpunktes starben 20 indische Soldaten und eine nicht-spezifizierte Anzahl an chinesischen Opfern. In Korea droht Nordkorea außerdem damit, Truppen in die entmilitarisierte Zone zu schicken, nachdem am Dienstag ein Verbindungsbüro in die Luft gejagt worden war.© Redaktion GoldSeiten.de