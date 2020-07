Türkei löst Russland als größten Goldkäufer weltweit ab

Wie Nikkey.com berichtet, ist die Türkei in der Liste der größten Goldkäufer an die erste Stelle getreten. Russland hingegen, hat seine Käufe zunächst gestoppt.In den vergangenen Jahren haben sich viele Zentralbanken bemüht, ihre Goldreserven auszubauen. Allen voran Russland, welches inzwischen laut dem WGC knapp 2.300 Tonnen des gelben Metalls besitzt und sich damit weltweit in Bezug auf die größten Zentralbankreserven an fünfter Stelle befindet. Wie das Land Ende März ankündigte, wurden die Käufe zum 1. April aber zunächst ausgesetzt. Grund dafür könnten die niedrigen Rohölpreise und damit die geringeren Einnahmen aus dem Ölgeschäft sein.Die Türkei habe dagegen in den ersten fünf Monaten des Jahres rund 148 Tonnen Gold erworben, um seine Reserven auszubauen. Die Unstimmigkeiten des Landes mit den USA könnten eine Ursache der verstärkten Käufe sein, so Nikkei: "Sollten sich die Beziehungen weiter verschlechtern und die USA die Sanktionen verschärfen, besteht die Gefahr, dass die Türkei keine US-Dollar für Zahlungsabwicklungen beschaffen kann."© Redaktion GoldSeiten.de