Goldnachfrage Chinas im 1. Halbjahr schwach, Erholung im 2. Quartal begonnen

Die Goldnachfrage in China ging in der ersten Jahreshälfte 2020 um 38% zurück, so die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten der chinesischen China Gold Association. Beeinträchtigt wurde der Verbrauch durch das Coronavirus und die Verlangsamung der Wirtschaft des Landes. Laut dem Goldindustrieverband belief sich die chinesische Goldnachfrage von Januar bis einschließlich Juni auf 323,29 Tonnen.Allerdings zeigte sich bereits im zweiten Quartal eine gewisse Erholung im Vergleich zum ersten Quartal. Zwar wurde laut Reuters ein Minus um 26,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet, doch im Vergleich zum vorherigen Quartal erhöhte sich die Nachfrage um 17,5% auf 174,66 Tonnen.Auch der inländische Goldausstoß sank im ersten Halbjahr 2020, und zwar um 7,3% auf 217,8 Tonnen. Auch hier ergab sich im zweiten Quartal bereits wieder eine gewisse Erholung (+5,8%).© Redaktion GoldSeiten.de