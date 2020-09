Kritische Rohstoffe für die EU: Titan ist erstmals dabei

Zum 3. September gab die Europäische Kommission die neue EU-Liste kritischer Rohstoffe bekannt. Insgesamt werden in Europa eher wenige, namhafte Rohstoffe produziert, die für die Industriebranche schwer zu ersetzen sind; es besteht also eine enorme Abhängigkeit in Sachen Bergbau von Ländern wie China, Russland oder Afrika. Wie man während der Pandemie beobachten konnte, bringt das Zusammenbrechen von Lieferketten Risiken für europäische Unternehmen mit sich.Zum ersten Mal überhaupt wurde z.B. auch Titan in diese Liste wichtiger Rohstoffe aufgenommen. Die Wichtigkeit von Titan wurde scheinbar auch von den USA erkannt, die den Rohstoff ebenfalls auf ihre eigene Liste kritischer Rohstoffe setzten.© Redaktion GoldSeiten.de