Kitco-Umfrage: Bullische Stimmung überwiegt

Die Stimmung am Goldmarkt hat sich weiter aufgehellt, so berichtet Kitco News in Bezug auf die wöchentlichen Umfrage zur Goldpreisprognose. Im Vergleich zur Vorwoche sind sowohl Kleinanleger als auch Analysten der Wall Street optimistischer gestimmt.Es gaben 14 Marktexperten ihre Meinung ab; davon waren sieben (50%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur einer der Analysten (7%) erwartet einen Preisrückgang, während sechs Experten (43%) den Goldpreis neutral einschätzen.Außerdem nahmen 1.367 Kleinanleger an der Umfrage teil. Davon waren 829 (60%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigen wird. Außerdem erwarten 248 Befragte (18%), dass der Goldpreis sinken wird, während 290 (21%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de