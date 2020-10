Metals Focus: Goldminen werden 2021 mehr als je zuvor produzieren

Wie Reuters unter Berufung auf die Beratungsgesellschaft Metals Focus meldet, könnte die Goldminenförderung in diesem Jahr um 4,6 Prozent auf 3.368 Tonnen sinken. Dies wäre der niedrigste Wert seit fünf Jahren. Im kommenden Jahr könnte es dann aber bereits wieder zu einem Anstieg um 8,8% auf einen Rekord von 3.664 Tonnen kommen.Die Goldnachfrage sehen die Experten in diesem Jahr bei rund 3.000 Tonnen, was einen Rückgang um 25% bedeuten würde. Im kommenden Jahr dürfte es dann auch hier eine Erholung geben und zwar um 17%.Die Goldproduktion aus dem Kleinbergbau und von kleinen Minengesellschaften, die einfache Technologie zur Förderung verwenden, soll in diesem Jahr etwas abnehmen, bevor sie 2021 um 13% auf mehr als 600 Tonnen ansteigen soll, erklärte Metals Focus.© Redaktion GoldSeiten.de