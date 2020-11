Doug Casey: USA kurz vor Bürgerkrieg

Der Gründer von Casey Research, Doug Casey, sprach jüngst mit Daniela Cambone von Stansberry Research über die aktuelle Lage in den USA. Er warnt vor der tiefen Spaltung des Landes und erklärt in Bezug auf die beiden großen politischen Parteien, dass "zwei Gruppen, die sich über die wirklichen Grundlagen nicht einig sind, nicht zusammen im selben politischen Gebilde sein sollten".Laut dem Finanzexperten werde sich durch die Politik Bidens die Rezession noch weiter verschlechtern. Außerdem könnte die Waffenpolitik in den USA die Lager noch weiter spalten. Casey glaubt, dass die Situation inzwischen so verfahren sei, dass das Land "kurz vor einem Bürgerkrieg" stehe.Er erklärt außerdem, dass die Menschen in den USA aufgrund der extrem verbreiteten und leicht aufzunehmenden Schulden immer mehr über ihren Verhältnissen leben ­ was sich letztlich rächen werde.© Redaktion GoldSeiten.de