Gold - Pullback an 1.848 USD-Marke in vollem Gang

Der November war beim Goldpreis von einer steilen, zweigeteilten Verkaufswelle dominiert, die den Wert weit unter die Seitwärtsspanne der letzten Monate und auch unter die Unterstützung bei 1.795 USD einbrechen ließ. Doch mit dem Tief bei 1.764 USD wendete sich das Blatt ein wenig und das Edelmetall stieg in den letzten Tagen über die Hürde bei 1.835 USD und an das nächsthöhere Ziel bei 1.848 USD an. Dort prallte der Wert in der Vorwoche trotz der dynamischen Erholung nach unten ab.Heute könnten die Bullen einen weiteren Ausbruchsversuch über 1.848 USD starten. Die Geradlinigkeit der Erholung der Vorwoche spricht auf jeden Fall für einen weiteren kurzen Aufwärtsmove. Sollte dieser erfolgreich verlaufen, wäre ein Anstieg bis 1.862 USD zu erwarten. Dort dürften die Bären wieder Gegenwehr leisten. Andernfalls würde sich die Erholung bei einem Bruch der Marke direkt bis 1.885 und 1.900 USD ausdehnen können.Um den Anstieg der letzten Tage dagegen zu stoppen, bräuchte es einen schlagartigen Stimmungsumschwung. Sollte die dynamische Erholung also mit einem schnellen Unterschreiten des Zwischentiefs bei 1.829 USD unterbrochen werden, dürfte eine Korrektur bis 1.815 USD folgen. Hier sollte ein kurzfristiger, zweiter Anstieg einsetzen, ehe sich der Abwärtstrend zurückmelden dürfte. Unterhalb von 1.815 USD wäre die Erholungsphase beendet und es könnte nur noch die 1.795 USD-Marke einen Abverkauf bis 1.747 und 1.710 USD aufhalten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG