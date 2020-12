Palladium - Zentrale Unterstützung im Fokus

Nach einer steilen Kaufwelle, die Palladium im November kurzzeitig bereits über den Widerstand bei 2.405 USD geführt hatte, ging den Bullen bei 2.485 USD die Kraft aus und der Wert fiel wieder geradlinig unter die Ausbruchsmarke zurück. Es folgte eine dreiteilige Abwärtsbewegung, die Palladium auch unter die mittelfristige Abwärtstrendlinie einbrechen ließ. Aktuell erfolgt ein Rücklauf an die Trendlinie auf Höhe des Widerstands bei 2.311 USD.Im Bereich der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bei 2.350 USD könnte diese Erholung bereits wieder enden und der Wert an den Support bei 2.248 USD fallen. Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiviert und mit weiteren Verlusten bis 2.150 USD zu rechnen. An dieser Stelle sollte sich der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch fortsetzen. Bliebe dort dagegen eine Erholung aus, käme es bereits zu einem Einbruch bis 2.084 und 1.997 USD.Oberhalb von 2.350 USD wäre dagegen ein Angriff auf die Hürde bei 2.405 USD zu erwarten. Darüber ist die Korrekturphase beendet und eine Kaufwelle bis 2.485 und 2.540 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG