Peter Hug: Warum man sich keinen Goldpreis von 10.000 Dollar wünschen sollte

David Lin befragte kürzlich Peter Hug über dessen Goldpreisprognose für das kommende Jahr. Der Global Trading Director bei Kitco Metals erklärte, dass seine Einschätzung "konstruktiv" bleibe und dass das gelbe Metall nie wirklich von seinem langfristigen Bullenmarkt abgewichen sei.Ein Grund für seinen Optimismus seien die Aussagen von Fed-Chef Powell in der letzten Woche. Dieser habe sich besorgt in Bezug auf das erste Quartal 2021 geäußert, zudem wurde eine akkommodierende Geldpolitik bis ins Jahr 2023 angekündigt. "Sie können kein besseres grünes Licht bekommen als das von einer Zentralbank", so Hug.In Bezug auf die Vorhersage einiger Goldfans, dass Gold auf 10.000 Dollar steigen könnte, stellt der Tradingexperte allerdings klar, dass dafür ein Szenario nötig wäre, das sich keiner wünsche. Ein solcher Goldpreis würde mit dem Ende des Finanzsystems, wie wir es kennen, einhergehen."Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Position, in der das gesamte Finanzsystem zusammengebrochen ist und es kein Tauschmittel gibt. Sie haben einen Goldbarren und benötigen Benzin für Ihren Generator oder Lebensmittel. Und Sie denken, wenn Sie zum Haus Ihres Nachbarn gehen und ihm einen 1-Unzen-Goldbarren anbieten würden, würde er Ihnen Benzin oder Essen geben? Ich denke nicht", so Hug. "Warum sollte man sich wünschen, dass Gold bei 10.000 oder 20.000 USD pro Unze liegt? Alles andere, was Sie besitzen, Ihre Immobilien, Ihre 401K, alles wäre würde vernichtet."© Redaktion GoldSeiten.de