ABN Amro  Ausblick für Silber, Platin und Palladium

Die Investmentbank ABN Amro veröffentliche kürzlich ihren aktuellen Ausblick für Silber, Platin und Palladium. Laut Edelmetallstrategin Georgette Boele sei im Jahr 2021 erneut mit Preisanstiegen dieser Edelmetalle zu rechnen. Den Goldpreisausblick hatte die Bank bereits Mitte Dezember veröffentlicht.Im Jahr 2020 zeigten Silber, Platin und Palladium eine starke Performance, so die Analysten. Silber verzeichnete die stärkste Rallye und stieg um mehr als 46%. Palladium stieg um 26%, Platin als "schwächstes Edelmetall" um 10%.Angesichts niedrigerer US-Realrenditen und eines schwächeren US-Dollars sollte Silber, wie Gold, auch in diesem Jahr steigen. Aufgrund seines erheblichen Einsatzes in der Industrie dürfte Silber nach Einschätzung von ABN erneut eine Outperformance gegenüber Gold zeigen. Allerdings könne es zu einer gewissen Volatilität der Preise kommen. Die Analysten erklären, dem Metall gegenüber optimistisch gestimmt zu sein, solange der Preis über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt verbleibe.Das größte Aufwärtspotenzial sollte in diesem Jahr aber Platin aufweisen. Hier dürfte die Nachfrage das Angebot überschreiten. Zwischenzeitlich könnte es aber zu Gewinnmitnahmen bei den ETF kommen, welche sich aktuell auf Allzeithochs befänden.Palladium sollte dagegen einen moderaten Preisanstieg erzielen. Das Edelmetall werde von seiner Knappheit profitieren und in der Industrie gefragt bleiben. Die Investment- und Schmucknachfrage falle für Palladium aber kaum ins Gewicht.Das Basisszenario nennt für 2021 einen Durchschnittspreis von 27,2 USD für Silber, 1.136 USD für Platin und 2.437 für Palladium. Für 2022 liegen die Prognosen bei 30,8 USD für Silber, 1.400 USD für Platin und 2.700 für Palladium.© Redaktion GoldSeiten.de