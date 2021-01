Ruth Crowell - Erneut Lieferengpässe bei Gold und Silber?

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Ruth Crowell über die Möglichkeit neuerlicher Lieferengpässe für Gold- und Silberbullion angesichts der ausgedehnten Lockdowns in Europa.Werden die Lockdowns in den europäischen Ländern zu logistischen Schwierigkeiten in den Tresoranlagen in London führen? Wird sich die Situation vom März letzten Jahres, als kaum physisches Metall zu bekommen war, wiederholen? Diese Fragen beantwortet im Interview die CEO der London Bullion Market Association.Laut Crowell seien Tresorraumanbieter und Dienstleister dieses Mal deutlich besser auf die Einschränkungen vorbereitet: "Dies ist etwas, worüber wir in Bezug auf potenzielle Marktstörungen sprechen, und Teil unserer Rolle als Kontaktstelle für die Infrastrukturanbieter hier in London ist es, mit den Tresoren und Spediteuren darüber zu sprechen, wie sie auf die COVID-Herausforderungen sowie die Brexit-Herausforderungen vorbereitet sind. Ich denke, die mehrheitliche Reaktion ist, dass sie sehr gut vorbereitet sind", so Crowell. "Und in gewisser Weise haben die Herausforderungen der Pandemie im März und April den Markt widerstandsfähiger für kommende Herausforderungen gemacht."© Redaktion GoldSeiten.de