E.B. Tucker: Überrascht über Underperformance von Gold

Im Interview mit David Lin von Kitco News aktualisierte E.B. Tucker jüngst den Zeitrahmen für seine Goldpreisprognose von 2.500 USD.Angesichts des politischen und wirtschaftlichen Umfelds müsste Gold nach Ansicht des Autors von "Why Gold, Why New" eigentlich deutlich höher liegen. So war er auch davon ausgegangen, dass das gelbe Metall bis zum Jahresende 2020 auf 2.500 USD steigen würde. Er sei überrascht gewesen, dass sich die Rallye bis August letzten Jahres nicht fortgesetzt habe. Seiner Meinung nach hätten die Fundamentaldaten genau dafür gesprochen, doch er habe den Rücksetzer unterschätzt.Aktuell gehe Tucker davon aus, dass sein Preisziel erst im kommenden Jahr erreicht werde. Im Bereich von 1.900 USD werde es noch zu einem gewissen Auf und Ab kommen, bevor Gold einen Anstieg in den niedrigen 2.000er Bereich verzeichnen könne.Der Anstieg Bitcoins sei aber nicht verantwortlich für die schwächere Performance von Gold: "Gold ist ein 12-Billionen-Dollar-Markt, er ist nicht wie die Kryptos, die ein 1-Billionen-Dollar-Markt sind, die beiden sind sehr unterschiedlich."© Redaktion GoldSeiten.de