RBC: Etwas Aufwärtspotenzial für Gold in Q1, aber nachhaltiger Rückgang in zweiter Jahreshälfte

Wie Forexlive berichtet, rechnen die Analysten von RBC damit, dass Gold im ersten Quartal noch Aufwärtspotenzial verwirklichen wird, in der zweiten Jahreshälfte sehen sie jedoch fallende Preise.In einem Schreiben erklärt die kanadische Bank, dass Gold im Märzquartal im Durchschnitt bei 1.922 USD je Unze liegen dürfte. Unterstützend wirken sollte das von Biden geplante Konjunkturpaket in Billionenhöhe, ein gewisses Abklingen des "Tapering"-Narrativs der Federal Reserve und die Tatsache, dass so bald kein Zinsanhebungen zu erwarten seien.Einen Gegenwind könnten dagegen eine gewisse Dollarstärke und höhere Zinsen darstellen. Im zweiten Halbjahr gegen die Analysten von "nachhaltigeren Bewegungen nach unten für Gold" aus.