Top News - US Bundesstaat Idaho will Gold und Silber!

Vor wenigen Tagen brachten Abgeordnete des US Bundesstaates Idaho eine Gesetzesinitiative auf den Weg, die es dem Finanzminister ermöglichen soll, in Gold und Silber zu investieren und sich so vor Geldentwertung und Turbulenzen zu schützen. Ein interessanter Vorgang, der in den tief gespaltenen Vereinigten Staaten Nachahmer finden könnte.Bei der aktuellen Geldschöpfung ist es nur eine Frage der Zeit bis Gold und Silber den Aufwärtstrend fortsetzen. Ist Silber jetzt schon 4.000 Dollar pro Unze wert?© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.