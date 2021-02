WGC-Bericht: Gold und Krytowährungen

Der World Gold Council veröffentlichte gestern einen neuen Bericht mit dem Titel "Gold und Krytowährungen". Darin untersuchen die Autoren die unterschiedlichen Rollen, die das gelbe Metall und Bitcoin und Co. in einem Portfolio einnehmen.Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass sich beide Assets sowohl fundamental als auch praktisch unterschieden. In der Zusammenfassung der Untersuchungen heißt es:"Unsere Analyse zeigt, dass Gold:- ein greifbarer Vermögenswert mit einer einzigartigen Doppelnatur als Investment und Konsumgut ist,- hoch liquide und weniger volatil ist,- eine bewährte langfristige strategische Anlage ist,- die Risiken, die Kryptowährungen für Portfolios mit sich bringen könnten, abmildern kann."Den Bericht inklusive interessanter Charts finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de