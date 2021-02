US-Staatsanleihen: Die größten Auslandsgläubiger im Dezember 2020

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zu den Reserven der US-Staatsanleihen per Ende Dezember 2020. Diesen Daten zufolge reduzierte Japan, der größte Auslandsgläubiger, seine Bestände bereits im fünften Monat in Folge. Die Nummer 2, China, baute seine US-Treasurys ebenfalls ab.Japan lag mit Staatsanleihen im Wert von 1.256,8 Milliarden US-Dollar auch weiterhin auf Platz 1 der größten Auslandsgläubiger der USA. Das Land hatte seine Reserven von 1.260,8 Milliarden US-Dollar im November reduziert.China reduzierte seinen Bestand an Anleihen ebenfalls: Das Reich der Mitte besaß per Ende Dezember US-amerikanische Schuldtitel im Wert von 1.061,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 1.063,0 Milliarden US-Dollar im Vormonat.Der drittgrößte Auslandsgläubiger, das Vereinigte Königreich, stockte indes seinen Bestand von zuletzt 420,5 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 446,6 Milliarden US-Dollar auf.© Redaktion GoldSeiten.de