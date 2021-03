John Doody: Goldpreisziel von 3.000 USD

In einem Interview mit Daniela Cambone für Stansberry Research sprach John Doody, Gründer von Gold Stock Analyst, kürzlich über seine aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise. In einem seiner Newsletter schrieb er jüngst: "Wenn ich für jede Person, die mir gesagt hat, sie habe 'es verpasst', als Gold letztes Jahr über 2.000 Dollar war, einen Dollar bekommen hätte, wäre ich ein viel reicherer Mann..."Der Goldexperte ist überzeugt, dass das gelbe Metall allen eine weitere Chance bietet und das Niveau von 2.000 USD erneut in Angriff nehmen wird. Er nennt für die kommenden Jahre sogar ein Kursziel von 3.000 USD je Unze.Aktuell sei zudem ein guter Zeitpunkt für den Kauf von Bergbauaktien. Diese hätten sich im vergangenen Jahr gut entwickelt, seien aber zunächst für viele Anleger vom Radar verschwunden, das die Goldpreise zuletzt keine rasante Entwicklung zeigten. Der Moment, in welchem kein großes Interesse an einem Asset bestehe, sei meist ein guter Kaufzeitpunkt. Angesichts der aktuellen Goldpreise dürften die Goldproduzenten in diesem Jahr erneut gute Gewinne einfahren, glaubt Doody.© Redaktion GoldSeiten.de