Capital Economics senkt Gold- und Silberpreisprognose

Capital Economics nannte jüngst eine aktualisierte Prognose für die Preise von Gold und Silber zum Ende des Jahres. Dies berichtet FX Street Laut dem in Großbritannien ansässigen Researchunternehmen rechne man zum Ende des laufenden Jahres nur noch mit einem Goldpreis von 1.600 USD je Unze. Der Silberpreis dürfte auf 20 USD zurückgehen. "Wir erwarten, dass der Silberpreis im Verhältnis zu Gold weiter fallen wird, da die Preise für Industriemetalle zurückgehen. Unsere Prognosen für das Jahresende liegen bei 20 $ und 1.600 $ pro Unze für Silber bzw. Gold," so die Analysten.Den Rohstoffexperten nennen für Palladium eine höhere Jahresendprognose von 2.700 USD pro Unze, rechnen jedoch damit, dass Platin auf 900 USD pro Unze fallen wird. In der Erklärung heißt es: "Wir denken, dass die kurzfristigen Aussichten für Palladium besser sind als für Platin. Unsere Einschärtzung ist in erster Linie auf Nachfragefaktoren zurückzuführen, die unserer Meinung nach den Palladiummarkt im Defizit halten und den Platinmarkt wieder in den Überschuss drücken werden."© Redaktion GoldSeiten.de