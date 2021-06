Die Federal Reserve will Inflation  E.B. Tucker

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit E.B. Tucker, Buchautor und Director bei Metalla Royalty, über die steigende Inflation in den USA.Die Gesamtinflation (Headline Inflation) stieg in den USA im Mai auf 5,0% und fiel damit höher aus als erwartet und höher als im Vormonat. Dem Finanzexperten zufolge sei eben diese steigende Inflation Ziel der Regierung, denn diese bringe höhere Löhne und Steuerabgaben mit sich. "Der Mindestlohn beträgt jetzt im Grunde 15 Dollar pro Stunde. Es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die weniger als das zahlen. Das ist gut für die Regierung. Höhere Löhne bedeuten höhere Lohnsteuern", so Tucker.Entgegen der Überzeugung der Regierung könne die Inflation aber nicht wirklich kontrolliert werden. Sie sei eben nicht nur übergangsweise hoch, sondern gerate irgendwann außer Kontrolle und die Menschen gerieten dann in Panik – wie derzeit z.B. am Holzmarkt zu beobachten.© Redaktion GoldSeiten.de