ShadowStats' John Williams: Inflation eher bei 13,5%

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit John Williams, Gründer von ShadowStats, über die Inflation in den USA und deren Berechnungsmethoden.Unter Verwendung der gleichen Datenerhebungs- und Berechnungsmethoden, wie sie das Bureau of Labor Statistics in den 1980er Jahren verwendet hat, so Williams, läge die Headline-Inflation viel höher als die zuletzt kommunizierten 5,4%. Seiner Einschätzung zufolge dürfte die bereinigte Inflation eher bei 13,5% liegen und werde noch höher steigen. "Wo die Zahl der Regierung bei 5,4% liegt, ist meine Schätzung bis etwa 13, 13,5 Prozent," erklärt der Ökonom.In den 1980er Jahren glaubte die Regierung, dass sie die Inflation zu hoch ansetzte und überarbeitete daher ihre Berechnungsmethoden. Williams zufolge wurde dies getan, um die Sozialversicherungszahlungen basierend auf den Lebenshaltungskosten zu senken: "Es reduziert die Lebenshaltungskostenanpassungen und damit die Haushaltsdefizite. Wenn sie die Anpassungen an die Lebenshaltungskosten niedrig halten könnten, würden sie ein besseres Ergebnis in Bezug auf ihr Defizit und ihre Ausgaben erzielen. Wenn die Lebenshaltungskosten erheblich steigen, muss die Regierung mehr ausgeben und man erhält ein größeres Defizit", so Williams.© Redaktion GoldSeiten.de