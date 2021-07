Beängstigend hohes systemisches Risiko; Geld in Banken in Gefahr

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Simon Dixon über die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin in der Altersvorsorge, über die Situation der Banken und die zu erwartende Einführung digitaler Währungen durch die Zentralbanken.Der Gründer der Online-Investmentplatform Bank to the Future erklärt in dem Gespräch, dass er nur so viel Geld in Bankkonten habe, wie unbedingt nötig. Seiner Meinung nach habe zum einen das systemische Risiko ein beängstigendes Niveau erreicht, zum anderen sei immer mehr Bürokratie nötig, um an das eigene Geld zu gelangen.In Bezug auf Digitalwährungen erklärt er, dass es diese im Prinzip ja schon gebe, jedoch künftig die Geldmenge nicht mehr von den Banken sondern den Zentralbankern bestimmt/kreiert werde. Im Zuge dessen könnten auch Pleiten der Banken zugelassen werden. Das Ziel sei die absolute Kontrolle über alle Facetten des Geldes und damit immer höhere Steuereinnahmen.In Bezug auf die Preisentwicklung Bitcoins bleibt Dixon extrem optimistisch. Allerdings könnte es durchaus zunächst zu weiteren Preiseinbrüchen kommen. Auch ein Rückgang auf 20.000 USD würde den Experten nicht überraschen. Vielmehr biete ein solches Niveau hervorragende Kaufgelegenheiten.© Redaktion GoldSeiten.de