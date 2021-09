Palladium - Der Kampf um die Unterstützung beginnt

Direkt im Anschluss an ein neues Allzeithoch bei 3.017 USD verabschiedete sich der Palladiumpreis in eine Abwärtsbewegung, die in zwei gleichlangen Verkaufswellen letztlich bis 2.256 USD führte. An dieser Stelle startete im August eine Erholung, die den Wert dynamisch zurück über die Hürde bei 2.405 USD führte und anschließend in eine volatilere Aufwärtsbewegung mündete. Die Tatsache, dass dieser Anstieg noch vor dem Widerstand bei 2.540 USD endete und jetzt bereits die 2.405 USD-Marke attackiert wird, deutet eine weitere Schwächephase bei Palladium an.Sollte der Kursrückgang jetzt auch unter das Zwischentief bei 2.363 USD führen, müsste man den Fortbestand der Erholung wieder in Zweifel ziehen und sich auf eine Abwärtsbewegung bis 2.300 und 2.256 USD einstellen. Dort könnte allerdings eine nachhaltige Bodenbildung folgen und somit der Abwärtstrend enden. Darunter würden dagegen weitere Verluste bis 2.149 USD belasten.Sollte der Wert dagegen auf dem aktuellen Niveau nach Norden drehen, käme es oberhalb von 2.460 USD zu einem ersten bullischen Signal. Entscheidend ist jedoch, ob es gelingt, dann auch die Barriere bei 2.540 USD in Richtung 2.639 USD auszuhebeln.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG