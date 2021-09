Morgan Stanley: Gold vs. Silber; Welches der Metalle ist die bessere Inflationsabsicherung?

Die Ökonomen bei Morgan Stanley haben sich zuletzt mit den entschiedensten Unterschieden zwischen Gold und Silber befasst. In dem Artikel "Gold vs Silver: 5 Key Difference You Should Know" (dt. Gold vs. Silber: 5 wichtige Unterschiede, die Sie kennen sollten) werden sich die beiden Edelmetalle und deren jeweiligen Vorteile gegenübergestellt.In der Einleitung heißt es: "Während wir uns auf eine Welt nach der Pandemie zubewegen, suchen viele Anleger nach Möglichkeiten, sich auf künftige Ungewissheiten vorzubereiten. Eine Lösung könnte für einige die Investition in Edelmetalle wie Gold und Silber sein."Überlegen sei Gold im Hinblick auf Volatilität und Diversifikation, während Silber eine bessere Inflationsabsicherung darstellen könnte und in einer Stückelung von 1 Unze erschwinglicher ist.Die wichtigsten Erkenntnisse der Bank sind:1. Silber könnte stärker an die Weltwirtschaft gebunden sein.2. Silber kann eine bessere Inflationsabsicherung sein.3. Silber ist volatiler als Gold.4. Gold war bislang ein stärkerer Diversifikator als Silber.5. Silber ist derzeit billiger als Gold.Die Ausarbeitung Morgan Stanleys finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de