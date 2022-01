Gerald Celentes Aussichten für 2022

Daniela Cambone sprach Ende vergangenen Jahres mit dem Trendforscher Gerald Celente über seine Erwartungen für das gerade begonnene Jahr. Themen des Interviews sind die Auswirkungen der Corona-Pandmie, die Geldpolitik sowie Chanchen und Gefahren im neuen Jahr.Der Gründer des Trends Journal erklärt in dem Interview, dass er mit einer anhaltend hohen Inflation rechne. Die reale Inflationsrate liege derzeit bei etwa 15%. Weiterhin prognostiziert Celente "den größten Crash der Weltgeschichte", sollte die Federal Reserve die Zinsen anheben.Im Metaversum sieht Celente im neuen Jahr hingegen viele unternehmerische Möglichkeiten. In diesem Zusammenhang sei er in Bezug auf Silber sehr optimistisch gestimmt. Das weiße Metall sei einer der besten Elektrizitätsleiter und werde bei der Stromversorgung von Solarpanels im Metaversum eine wichtige Rolle spielen. Neben Silber böten Gold und Bitcoin gute Anlagemöglichkeiten zum Schutz des Vermögens.Einen großen Trend sieht der Trendforscher im Bereich der Online-Bildung.© Redaktion GoldSeiten.de