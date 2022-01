CME Group senkt Gold- und Silber-Margins

Die CME Group kündigte gestern eine Reduzierung der Margin-Anforderungen auf Goldkontrakte an. Die "Maintenance Margin" der COMEX 100 Gold Futures (GC) liegt aktuell bei 7.500 USD und wird nun um 13% auf 6.500 USD herabgesetzt. Die "Initial Margin" wird entsprechend von 8.250 USD auf 7.150 USD gesenkt.Auch für Silberkontrakte werden nun geringere Sicherheitsleistungen erforderlich. Bei den COMEX 5000 Silver Futures sinkt die "Maintenance Margin" um 8%, von aktuell 10.350 US-Dollar auf 9.500 US-Dollar je Kontrakt. Die "Initial Margin" wird von bislang 11.385 USD auf 10.450 USD gesenkt.Die Änderung treten nach Handelsschluss am heutigen Mittwoch in Kraft.Nähere Informationen finden Sie in der gestrigen Meldung der CME Group © Redaktion GoldSeiten.de