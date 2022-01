COVID-Krieg endet bald  Gerald Celente

Greg Hunter von USAWatchdog.com sprach jüngst mit Gerald Celente über die aktuelle Situation an den Finanzmärkten, die Russland-Ukraine-Krise und die COVID-Pandmie.Der renommierte Trendforscher und Herausgeber des "The Trends Journal" hatte im April 2021 vorausgesagt, dass es eine große Anti-Impf-Bewegung geben werde und hat damit Recht behalten. Seine jüngste kühne Vorhersage ist, dass COVID bald an Bedeutung verlieren wird. Er erklärt: "In Bezug auf das Virus lautet meine Prognose, dass der COVID-Krieg enden wird. Ich würde sagen, er wird sich bis Ende März oder Mitte April deutlich abschwächen. Die neue Angst, die sie danach verkaufen werden, ist der Klimawandel."Das Ausschleichen der Pandemiemaßnahmen sei tatsächlich eine finanzielle Notwendigkeit. "Sie vernichtet die Unternehmen. New York City ist eine tote Stadt. Ein Geschäft nach dem anderen wird aufgegeben, und sie [die Politiker] werden jetzt unter Druck gesetzt. Sie können so nicht mehr weitermachen. [...] Sie vernichten das Gastgewerbe, das Restaurantgeschäft, sie alle gehen unter. Sie können so nicht weitermachen, und sie brauchen die Steuergelder."Celente hatte bereits vor Monaten voraus gesagt, dass die Federal Reserve gezwungen sein würde, die Zinsen zu erhöhen. Aktuell liegt die offizielle Inflationsrate bei 7%. Die Fed wird die Zinsen anheben, um die Inflation zu bekämpfen. Er erklärt dazu: "Hier ist unsere Prognose. Es handelt sich um Paul Volker 2.0. Erinnern Sie sich an 1982, als die Inflation in die Höhe schoss. Sie haben die Zinssätze drastisch erhöht, um sie zu stoppen. Sie haben also die Inflation gestoppt. Sie haben außerdem die Wirtschaft geschwächt. [...] Die Märkte werden abstürzen. [...] Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Absturz der Immobilienmärkte."Der Trendforscher geht davon aus, dass der Ölpreis weiter steigen wird, ebenso die Inflation. "Sie werden die Zinssätze immer weiter anheben müssen, um die Inflation zu bekämpfen, und wenn das so weitergeht, dann wird es zum Zusammenbruch kommen. Wenn die Inflation weiter ansteigt und sie die Zinsen weit über die 2%-Marke hinaus anheben müssen, ist es das Ende."© Redaktion GoldSeiten.de