Gold - Das letzte Aufbäumen der Bullen

Ende Januar stieg der Goldpreis im Rahmen seines volatilen Aufwärtstrends zwar kurzzeitig über den Widerstand bei 1.833 USD an und erreichte das Zwischenziel bei 1.848 USD. Allerdings brach der Kurs des Edelmetalls ab Mitte der vergangenen Woche in einer massiven Abwärtsbewegung wieder unter diese Hürden und schließlich auch unter die Unterstützung bei 1.813 USD ein. Dem Verkaufssignal folgte ein Kursrutsch bis knapp unter die Supportmarke bei 1.789 USD, ehe eine Erholung einsetzte. Diese erreicht jetzt den Widerstand bei 1.813 USD.Wie erwartet hat der Anstieg über 1.798 USD der Erholung etwas Schwung verliehen, doch bei 1.813 USD dürften die Bären jetzt wieder zuschlagen und den Goldpreis bis 1.789 USD drücken. Darunter wäre das nächste Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 1.755 USD zu erwarten. An dieser Stelle könnte sich eine deutliche Gegenbewegung anschließen. Allerdings wäre darunter ein mittelfristiges Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.720 USD aktiviert.Sollte der Goldpreis dagegen doch über 1.813 USD steigen, dürften sich die Kräfte der Bullen bei 1.833 USD erschöpfen und dort der nächste mehrtägige Abverkauf beginnen. Erst über der Barriere wäre der Abwärtstrend gekontert und auch ein Ausbruch über 1.848 USD wieder denkbar.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG