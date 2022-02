Shree Kargutkar: Was beeinflusst Gold und Silber im Jahr 2022

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Shree Kargutkar, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei Sprott Asset Management, über dessen Einschätzung zur Entwicklung der Edelmetallpreise im neu begonnenen Jahr. Seiner Meinung nach wird die Investmentnachfrage der wichtigste Faktor für den Goldpreis sein.Laut Kargutkar erreichte die Nachfrage der Anleger 2020 ein Allzeithoch, ließ 2021 aber trotz Faktoren wie negativen Realzinsen, höherer Inflation und steigenden Defiziten in der ganzen Welt nach. In der zweiten Hälfte des letzten Jahres hätten sich aber zumindest die physische Goldnachfrage der Hauptabnehmer China und Indien deutlich erholt. Er gehe davon aus, dass sich der Goldpreis positiv entwickeln dürfte, wenn sich beide Arten der Nachfrage im Jahr 2022 gut entwickeln: "Wenn sowohl die physischen Käufer als auch die Investoren wieder in den Markt zurückkehren, sollte dies den Goldpreis in Schwung bringen."In Bezug auf Silber, welches sowohl in der Industrie als auch als Anlagemetall Verwendung findet, erklärte der Experte, dass die Nachfrage nach dem weißen Metall zwar schon immer eher auf die Industrie ausgerichtet war, die Nachfrage der Anleger jedoch auch hier entscheidend für die Preise sei: "Meiner Meinung nach wird es im Jahr 2022 entscheidend darauf ankommen, inwieweit institutionelle Anleger sowie große Privatanleger beginnen, sich mit börsengehandelten Silberfonds zu beschäftigen, und ob sie ihr Geld tatsächlich entweder in ETF oder in Edelmetallfonds oder direkt in das physische Metall investieren. Ich denke, das wird der wichtigste Treiber für den Silberpreis sein."Kargutkar sehe bei Edelmetallaktien zudem aktuell unglaubliche Chancen. Er selbst bevorzuge mittelgroße und kleinere Produzenten sowie Explorationsunternehmen im früheren Stadium.© Redaktion GoldSeiten.de