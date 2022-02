Gold - Die neue Kraft der Käufer

Nach dem scharfen Einbruch an die Unterstützung bei 1.775 USD sah es Ende Januar kurzzeitig danach aus, als würde der Goldpreis von der nächsten Verkaufswelle in die Tiefe gerissen. Allerdings gelang den Käufern dort ein Konter, der sich mit dem Anstieg über 1.813 USD zu einer stabilen Kaufwelle auswuchs und so in der letzten Woche auch die Widerstandsmarken bei 1.833 und 1.848 USD hinter sich ließ. Aktuell attackiert der Goldpreis bereits die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.855 USD.Ein Ausbruch über diese Trendlinie würde zugleich den Anstieg aus einer großen Dreiecksformation bedeuten und damit das nächste Kaufsignal generieren. Die Folge wäre eine Rally bis 1.875 und 1.880 USD. Hier könnte auf dem Niveau des Novemberhochs eine Zwischenkorrektur folgen. Darüber wäre dann aber schon der Weg bis 1.900 und 1.920 USD frei.Kommt es jetzt dagegen nicht zum direkten Bruch der Trendlinie, könnte eine Korrektur bis 1.833 USD einsetzen und sich der Aufwärtstrend von dort fortsetzen. Erst unter der Unterstützung wäre auch die steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und damit das Signal für eine Gegenbewegung bis 1.813 USD gegeben, die darunter das Ende des Anstiegs der letzten Wochen bedeuten würde.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG