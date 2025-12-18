Ölpreis (Brent): Abwärtstrend erreicht  Entscheidung steht bevor

Am Mittwoch gelang dem Ölpreis eine Erholung. Ausgehend von der Unterstützungszone bei 58,69 USD konnten sich die Notierungen stabilisieren und wieder ansteigen. Dabei wurde die Marke von 60,19 USD knapp zurückerobert, sodass der Abwärtstrend der Vortage erneut erreicht wurde.
Charttechnischer Ausblick:
Gelingt ein klarer Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, aktuell bei rund 60,80 USD, könnte Brent in Richtung 61,60 USD steigen. Oberhalb davon würde sich der Weg zum mittelfristigen Abwärtstrend öffnen. Zunächst jedoch bleibt der steilere Abwärtstrend intakt und könnte die Gegenbewegung jederzeit beenden. Bereits ein Rückfall unter 59,60 USD würde die Abwärtsbewegung wieder beschleunigen und einen schnellen Test der jüngsten Tiefs bei 58,88 USD ermöglichen.
