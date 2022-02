Gold - Kurze Korrektur, langer Anstieg?

Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 1.755 USD zog der Goldpreis in einer weiteren Aufwärtsbewegung an den Widerstand bei 1.848 USD an, der nach einer scharfen Korrektur und im Rahmen einer weiteren Kursrally Anfang Februar durchbrochen wurde. Gestärkt durch dieses Kaufsignal stieg der Goldpreis wie erwartet auch über den Widerstand bei 1.875 USD und erreichte in der vergangenen Woche bereits die 1.900-USD-Marke.Der Aufwärtsdruck der Käuferseite hat noch nicht nachgelassen. Dennoch sollte man jetzt auf eine Korrektur bis 1.875 USD gefasst sein. Hier könnte der nächste Kaufimpuls einsetzen und über 1.900 USD bis 1.920 USD führen. Selbst die Zielregion bei 1.945 USD und das Jahreshoch 2021 bei 1.959 USD sind dann erreichbar.Abgaben unter 1.875 USD hätten dagegen eine stärkere Korrektur bis 1.848 und 1.833 USD zur Folge. Diese dürfte die Goldpreisrally aber noch nicht beenden, sondern dort wieder auf Käufer treffen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG