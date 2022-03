Gold - Der Erholung zweiter Teil

Ausgehend vom Niveau des Allzeithochs aus dem Jahr 2020 setzte beim Goldpreis nach einer starken Rallyphase bei 2.070 USD ein Umschwung ein, der zunächst bis 1.973 USD zurückführte. Dieser Bereich konnte in der letzten Woche aber nicht lange verteidigt werden und so brach der Kurs des Edelmetalls weiter bis 1.898 USD ein. An diesem Support startete die am Donnerstag erwartete Erholung, die bislang für einen Anstieg bis 1.950 USD gut war. Aktuell setzt der Goldpreis erneut an die wichtige Unterstützung bei 1.920 USD zurück.Die erste Erholungsbewegung könnte sich ausgehend von 1.920 USD in ähnlicher Form fortsetzen und zunächst bis zum letzten Hoch bei 1.950 USD führen. Darüber dürfte sie sich beschleunigen und den Bereich um 1.973 USD anlaufen. Ob ein Ausbruch über die Hürde in Richtung 2.015 USD erreicht wird, ist aktuell noch fraglich. Sollte dieser Anstieg allerdings gelingen, wäre bereits ein Großteil des Abwärtsmomentums aufgefangen und die Reaktivierung des Aufwärtstrends in greifbare Nähe gerückt.Sollte der Goldpreis dagegen unter 1.915 USD fallen, wäre der Anstieg neutralisiert und die Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends bis 1.898 und 1.875 USD die Folge. An dieser Marke könnte sich allerdings ein mittelfristiger Boden ausbilden und damit Verluste bis 1.848 und 1.820 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG