London Metal Exchange: Nickelpreis fällt weiter

Wie cnbc berichtet, setzten die Nickelpreise am gestrigen Montag ihren freien Fall der letzten Tage fort. Der Referenz-Dreimonatskontrakt der LME fiel um 15% und erreichte ein weiteres neues Handelslimit.Die Börse, an der noch immer ein Teil des außerbörslichen Handels abgewickelt wird, erlebte in den letzten Wochen einen chaotischen Nickelhandel, geprägt von Preissprüngen, technischen Störungen und Handelsunterbrechungen.Am 8. März hatten sich die Nickelpreise innerhalb weniger Stunden mehr als verdoppelt. Der Preis kletterte auf über 100.000 $ pro Tonne. Der Handel an der LME wurde daraufhin unterbrochen. Am vergangenen Mittwoch versuchte die LME, den Nickelhandel wieder aufzunehmen. Aufgrund eines "Systemfehlers" konnte jedoch einige Trades unterhalb eines neu eingeführten täglichen Preislimits von 5% abgewickelt werden, woraufhin der Handel erneut vorübergehend ausgesetzt wurde.Die LME setzte dann für Donnerstag eine Handelsspanne von 8% und für Freitag von 12% fest. In beiden Sitzungen erreichte der Preis sofort zu Beginn des Handels seine untere Grenze.Berichten zufolge könnten die jüngsten Entwicklungen das Vertrauen der Trader gekostet haben. Dass die chinesische Tsingshan Holding Group ihre riesige Leerverkaufsposition nicht glattstellen musste, erscheint vielen fragwürdig. Sollte dies etwa in Wahrheit einzelne Banken oder das ganze Bankensystem vor größeren Problemen bewahren?© Redaktion GoldSeiten.de