Platin - Erholung verpufft bislang

Mit dem Scheitern an der übergeordneten Kurshürde bei 1.173 USD setzte bei Platin Anfang März eine Verkaufswelle ein, die fünf Tagen unter die Supportmarken bei 1.103 und 1.066 USD, sowie an die Unterstützung bei 988 USD führte. Dieser gewaltige Abverkauf konnte erst im Bereich der früheren Abwärtstrendlinie gestoppt und Platin etwas stabilisiert werden. Zuletzt stieg der Wert zwar wie erwartet an die Hürde bei 1.032 USD, konnte sie bislang aber nicht dauerhaft überschreiten.Endet die Erholung jetzt bereits nach dem kurzen Ausflug über 1.032 USD, dürfte Platin eine weitere Verkaufswelle erleben, die unter 1.003 USD bis 988 USD führen sollte. An dieser Stelle könnte eine deutliche Erholung starten. Darunter käme es zu Verlusten bis 948 und 925 USD, ehe dort ein Trendwechsel möglich wird, der auch einen Abverkauf bis 901 USD verhindern dürfte.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen nicht unter 1.003 und 988 USD gedrückt werden, besteht die gute Chance einer weiteren leicht aufwärtsgerichteten Erholung über das Hoch bei 1.044 USD in Richtung 1.066 USD. An dieser Stelle könnte die Verkäuferseite dann wieder aktiv werden. Ein Anstieg über 1.066 USD würde dagegen für eine Kaufwelle bis 1.103 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG