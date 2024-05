Gold - Kursziel und Allzeithoch im Visier

Seit Monatsbeginn arbeitet die Käuferseite beim Goldpreis an einem weiteren Ausbruchsversuch über das übergeordnete Kursziel bei 2.415 USD und das Allzeithoch bei 2.431 USD. In der bisher fünfteiligen Bewegung gelang gestern der Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie und der Anstieg über den Widerstand bei 2.355 USD. Mit diesen kleinen Kaufsignalen haben sich die Bullen in eine komfortable Position gebracht. Dennoch verläuft der Anstieg weiter entlang der Unterseite der Ende April gebrochenen Aufwärtstrendlinie.Ein direkter Ausbruch über die Trendlinie wäre jetzt stark bullisch zu werten und könnte direkt an das Rekordhoch führen. Allerdings ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Vielmehr könnte es nach einem Pullback an 2.355 USD zu einem Kursanstieg bis 2.398 USD und darüber bereits bis 2.431 USD kommen. Wird auch das Allzeithoch überschritten, könnte Gold bis 2.460 USD steigen.Unterhalb von 2.332 USD wäre die Ausbruchschance vergeben worden und mit einer Korrektur bis 2.300 und 2.267 USD zu rechnen. Abgaben unter das Supportlevel aus dem April hätte ein Verkaufssignal und eine temporäre Trendwende in Richtung 2.222 und 2.145 USD zur Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)