"Project Sandman" um die Vorherrschaft des Dollar zu beenden?

Mehr als 100 Nationen sollen ein globales Abkommen mit dem Namen "Project Sandman" geschlossen haben, um die Vorherrschaft des US-Dollars und des Petrodollars zu beenden. Dies berichtet u. a. der Miami Standard In dem letzte Woche veröffentlichten Artikel heißt es: "Das "Projekt Sandmann" beschreibt ein Abkommen zwischen mehr als 100 Nationen, das, wenn es ausgelöst wird, dazu führen wird, dass diese Nationen gleichzeitig den Dollar abstoßen und den "Petrodollar"-Status aufgeben, der es den USA ermöglicht hat, 50 Jahre lang Geldfälschung und materiellen Reichtum auf Kosten aller anderen zu genießen. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, werden der Dollar und alle auf Dollar lautenden Vermögenswerte buchstäblich über Nacht auf nahezu NULL fallen."In einem solchen Szenario würden alle auf Dollar lautenden Bankkonten, Anleihen, Pensionsfonds, Staatsanleihen und andere Anlageinstrumente quasi ihren Wert verlieren. Es würde zu einer umfassenden Liquiditätskrise kommen, von der die gesamte Infrastruktur des Banken- und Finanzwesens betroffen wäre, heißt es weiter. Dies würde sich auf Kreditkarten, Systeme für Lebensmittelgutscheine, Überweisungen etc. auswirken."Dieses Szenario wurde für einen absichtlichen Zusammenbruch der Dollar-Fiat-Währung und den Versuch, jeden in ein von den Bankstern betriebenes digitales Dollar-System zu zwingen, entwickelt. Inmitten der Panik werden den Menschen ein universelles Grundeinkommen (UBI) und Lebensmittelgutschriften versprochen (Lebensmittelrationierungen werden strikt durchgesetzt), aber nur, wenn sie das genehmigte digitale Geldbörsensystem verwenden, das von denselben Kriminellen betrieben wird, die die letzten 50 Jahre damit verbracht haben, den Wert des Dollars zu plündern," beschreibt der Artikel weiter. Man müsse mit Krawallen, Flucht und Chaos in den Städten sowie damit verbundenen Wellen von Todesfällen rechnen.Quellen für diese Behauptungen oder Belege für ein solches Vorhaben werden nicht angegeben.