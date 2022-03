Gold - Frühjahrsmüde Käufer

Nach dem starken Kurseinbruch seit dem Rallyhoch bei 2.070 USD konnte der Goldpreis Mitte März knapp unter der wichtigen Haltemarke bei 1.920 USD eine kleine Trendwende nach oben einleiten und sich damit in den letzten Tagen stabilisieren. Auch gelang den Bullen in den letzten Tagen der Anstieg an den Widerstand bei 1.959 USD, welcher bislang aber nicht nachhaltig überschritten wurde. Im frühen Handel kommt der Goldpreis heute etwas unter Druck und entfernt sich von der Marke.Mehr als eine seitwärts laufende Erholungsphase scheint für die Bullen bei Gold aktuell nicht möglich. Dennoch könnte sich der Wert schon kurz vor der 1.930-USD-Marke wieder nach Norden orientieren und einen Anstieg bis 1.959 USD vollziehen. Sollte dann auch die Hürde bei 1.973 USD durchbrochen werden, wäre ein kleines Longsignal aktiv und mit weiteren Zugewinnen bis 2.015 USD zu rechnen.Unter 1.930 USD dürfte dagegen zunächst das Tief bei 1.894 USD angesteuert werden. Hier könnte die nächste Erholung starten. Darunter würde sich diese Abwärtsbewegung dagegen zunächst bis 1.875 USD ausdehnen, ehe die Bullen dort wieder aktiv werden könnten. Sollte die Marke dagegen auch durchbrochen werden, dürfte sich der Goldpreis in der Fortsetzung des Abverkaufs von Anfang März befinden und entsprechend mit hoher Wucht auf 1.848 und 1.825 USD gedrückt werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG